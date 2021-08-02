Через масштабні пожежі у Греції постраждали 16 людей

У Греції продовжує вирувати масштабна лісова пожежа. Внаслідок вогняної стихії у регіоні Ахая постраждали 16 людей. Крім того, полум'я зруйнувало десятки будинків.

Що відомо про постраждалих

Постраждалих із проблемами дихання доставили до лікарень. Жителям навколишніх сіл наказали евакуйовуватися.

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Зауважимо, вогонь спалахнув 31 липня поблизу міста Патрас, що на захід від Афін. Через сильний вітер він поширювався дуже швидко. За кілька годин полум'я добралося до прибережних регіонів.

Наразі пожежу гасять:

290 рятувальників,

77 одиниць наземної техніки,

8 літаків й гелікоптерів.

Чому виникла пожежа

Загорянням сприяла суха погода, сильні вітри та спека. Місцева влада заявила про 56 пожеж, однак більшість із них вдалося швидко загасити. Втім спека по всій країні не спадає й може зумовити ще більше пожеж.