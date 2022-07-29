3 – 4 колони ворожої техніки щодня проходять через Мелітополь, вчора помітили специфічну, – мер

Щодня біля Мелітополя та безпосередньо через місто проходять три – чотири колони ворожої техніки. 28 липня там помітили специфічну техніку – останню модифікацію Бук-М2.

Активний прихід військової техніки мелітопольці спостерігають вже червертий день. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров 29 липня в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє 24 канал.

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У кожній колоні до 30 одиниць техніки

Вже 4-ий день ми спостерігаємо військову техніку, що проходить транзитом через Мелітополь. Це 3 – 4 колони щодня. росіяни йдуть як через центр міста, так і по околицях,

– розповідає Іван Федоров.

У кожній колоні від 20 до 30 одиниць техніки. Це різного виду озброєння: від танків до бойових машин десанту та піхоти, броньоване озброєння та піхотні війська. Усе йде в бік Херсона та Криму.

Ворожі війська також стягують техніку з боку Донбасу. Маріуполя та Бердянська.

окупанти бояться ЗСУ на Півдні

російські військові почали посилювати свої позиції на Херсонщині через те, що ЗСУ постійно завдають ударів по їхніх складах з технікою та боєприпасами.

Загарбники зрозуміли, що ЗСУ цілеспрямовано хочуть деокупувати Херсонщину. Тому намагаються покращити своє становище, щоб не втратити позиції.

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