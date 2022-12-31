Через ракетну атаку у Києві та інших областях екстрено вимикають світло

В обід 31 грудня по всій території України оголосили повітряну тривогу. Через це у деяких областях вирішили передчасно відключити електроенергію.

Це зробили для того, щоб мінімізувати пошкодження в енергосистемі у випадку масованої ракетної атаки. Де вимкнули світло, розповідає 24 Канал.

Читайте також Відключення світла в Україні 31 грудня: графіки та перелік міст

Де діють екстрені відключення світла

У багатьох регіонах України екстрено вимикають електроенергію. Чинні графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

Київ та область

У Києві та області запроваджують екстрені відключення світла. "Це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", – зазначають в ДТЕК.

Дніпропетровщина

У області почались відключення світла, пов'язані з загрозою ракетного удару. Загалом знеструмили понад 230 тисяч абонентів.

Повідомляють про можливі перебої із водою. Вони можуть бути, якщо насосні станції будуть відключені від живлення.

Одещина

Екстрені відключення світла запровадили й в Одеській області. У зв'язку з загрозою ракетного удару "Укренерго" проводить заходи щодо тимчасового обмеження електропостачання.

"Це необхідно для зменшення навантаження на енергосистему, в разі влучання в нашу інфраструктуру. Тому зараз можливі позапланові відключення електроенергії до нормалізації обстановки і ми зробимо все, щоб вони були не тривалими", – йдеться у повідомленні.

Харківщина

У Харківській області через загрози ракетних ударів окупантів можливі тимчасові відключення електропостачання. " Такі превентивні заходи вимушені проводити з метою попередження негативного впливу на енергосистему", – повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Миколаївщина

У "Миколаївобленерго" повідомили, що екстрено відключили 1 і 3 черги графіку стабілізаційних відключень на час повітряної тривоги. Жителів регіону закликали зберігати спокій та вірити у роботу ППО.

Житомирщина

У Житомирі перестала працювати частина котелень. Це сталося через те, що у місті часткові відключили електроенергію.

Про це повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин. Він додав, що водоканал працює, а електрику повернуть вже після того, як небезпека мине.

Це технічні відключення через загрозу ракетного удару. Як бачимо, росіяни і в передноворічний час залишаються у своєму амплуа. Але вони точно не зіпсують нам свято,

– зазначив міський голова.

В яких ще регіонах ввели екстрені відключення на час тривоги

Крім вище перечислених областей, екстрені відключення світла ввели також у таких регіонах:

Сумська область,

Кіровоградська область.

Зверніть увагу Жодна темрява не переможе Світло: історії українців, які вперше святкували Різдво 25 грудня

Чи будуть відключення світла після завершення війни