Через ракетну атаку у Києві та інших областях екстрено вимикають світло
В обід 31 грудня по всій території України оголосили повітряну тривогу. Через це у деяких областях вирішили передчасно відключити електроенергію.
Це зробили для того, щоб мінімізувати пошкодження в енергосистемі у випадку масованої ракетної атаки. Де вимкнули світло, розповідає 24 Канал.
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Де діють екстрені відключення світла
У багатьох регіонах України екстрено вимикають електроенергію. Чинні графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.
Київ та область
У Києві та області запроваджують екстрені відключення світла. "Це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", – зазначають в ДТЕК.
Дніпропетровщина
У області почались відключення світла, пов'язані з загрозою ракетного удару. Загалом знеструмили понад 230 тисяч абонентів.
Повідомляють про можливі перебої із водою. Вони можуть бути, якщо насосні станції будуть відключені від живлення.
Одещина
Екстрені відключення світла запровадили й в Одеській області. У зв'язку з загрозою ракетного удару "Укренерго" проводить заходи щодо тимчасового обмеження електропостачання.
"Це необхідно для зменшення навантаження на енергосистему, в разі влучання в нашу інфраструктуру. Тому зараз можливі позапланові відключення електроенергії до нормалізації обстановки і ми зробимо все, щоб вони були не тривалими", – йдеться у повідомленні.
Харківщина
У Харківській області через загрози ракетних ударів окупантів можливі тимчасові відключення електропостачання. " Такі превентивні заходи вимушені проводити з метою попередження негативного впливу на енергосистему", – повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
Миколаївщина
У "Миколаївобленерго" повідомили, що екстрено відключили 1 і 3 черги графіку стабілізаційних відключень на час повітряної тривоги. Жителів регіону закликали зберігати спокій та вірити у роботу ППО.
Житомирщина
У Житомирі перестала працювати частина котелень. Це сталося через те, що у місті часткові відключили електроенергію.
Про це повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин. Він додав, що водоканал працює, а електрику повернуть вже після того, як небезпека мине.
Це технічні відключення через загрозу ракетного удару. Як бачимо, росіяни і в передноворічний час залишаються у своєму амплуа. Але вони точно не зіпсують нам свято,
– зазначив міський голова.
В яких ще регіонах ввели екстрені відключення на час тривоги
Крім вище перечислених областей, екстрені відключення світла ввели також у таких регіонах:
- Сумська область,
- Кіровоградська область.
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Чи будуть відключення світла після завершення війни
- У ДТЕК розповіли, що енергетики роблять все для того, щоб відновити стабільне електропостачання до всіх домівок українців. Однак, на жаль, вимкнення світла будуть навіть після завершення війни з Росією.
- Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук пояснив, що стабілізація енергосистеми до стану, який був до російських обстрілів, триватиме роками. Потрібно буде ставити нове надійне та сучасне обладнання.
- Дмитро Старух вважає, що за річ чи два в Україні буде найкраща енергосистема в Європі. До того – українцям доведеться звикнути до відключень.