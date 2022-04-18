Через напад Росії на Україну швейцарці змінили ставлення до НАТО

Після розв'язання повномасштабної війни Росії проти України швейцарці змінили ставлення до НАТО. Більшість жителів нейтральної країни почали підтримувати тіснішу співпрацю з Альянсом і фінансування переозброєння армії.

Це підтверджують результати опитування 20 тисяч швейцарців, проведеного виданням Blick спільно з дослідницьким інститутом Sotomo.

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Згідно з результатами, 56% респондентів підтримали "тіснішу співпрацю" з НАТО, а ще 55% виступають за збільшення фінансування національної оборони.

Автори опитування зазначили, що особливо помітною є зміна поглядів прихильників "лівих" партій, серед яких до Альянсу традиційно негативне ставлення.

Водночас лише 13% опитаних швейцарців підтримали ідею скорочення фінансування армії країни. Ще 54% громадян підтримують угоду про придбання американських винищувачів F-35, а понад 70% – виступають за участь Швейцарії у системі протиповітряної оборони "Залізний купол".

Директор інституту Sotomo Мішель Герман зауважив, що згідно з опитуванням, більш схильною підтримувати нейтральний статус Швейцарії була молодь, тоді як старше покоління частіше виступало за активну роль країни у питаннях оборони й безпеки.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Швеція та Фінляндії змінили свою позицію щодо військового нейтралітету та зближуються з НАТО.

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