Через негоду на Заході – знеструмлення та обледеніння мережі: затримується низка потягів
Джерело:Укрзалізниця
У неділю, 11 грудня, близько 10 поїздів затримуються майже до 3 годин через погодні умови. Українців попередили про незручності.
Зазначають, що зима лютує на заході Україні, у Польщі та Словаччині, відтак через знеструмлення кількох ділянок та обледеніння контактної мережі декілька потягів затримуються.
Увага У Львові – деревопад та налипання брил на мережах: трамваї та тролейбуси не курсують
Зокрема, затримка до трьох годин є на таких маршрутках:
- №961 Кошице – Мукачево +1 год 35 хв;
- №89 Київ – Перемишль +2 год 38 хв;
- №45 Харків – Ужгород +2 год 47 хв;
- №41 Дніпро – Трускавець +2 год 34 хв;
- №23 Київ – Хелм +1 год 23 хв;
- №93 Харків – Хелм +1 год 23 хв;
- №3 Запоріжжя – Ужгород +1 год 20 хв;
- №1 Харків – Івано-Франківськ +54 хв;
- №85 Львів – Запоріжжя +46 хв.
Резервні тепловози вже працюють, де це необхідно, снігоборотьба у розпалі. Перепрошуємо за затримки та уважно слідкуємо за циклоном,
– йдеться у повідомленні.
Раніше синоптики повідомляли, що у неділю, 11 грудня, на більшості території України погіршиться погода. Очікуються значні опади та ожеледиця.
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