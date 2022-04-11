Через некеровані бомби Росії важче розрізняти цілі, але є більше жертв, – розвідка Британії

Російські війська кидають на Україну некеровані бомби. У розвідці Великої Британії пояснили, чим це загрожує.

Там зауважують, що Росія майже залежна від такого виду зброї. Через це їм важко розрізняти цілі.

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Водночас це значно збільшує ризик подальших жертв серед цивільного населення,

– кажуть у розвідці Великої Британії.

Нагадаємо, що Росія використовує також касетні боєприпаси проти України. Фіксують й іншу заборонену зброю.

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