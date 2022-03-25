Через нестачу стрічок для касових апаратів чеки можуть відправляти на телефон чи е-пошту

Через нестачу стрічок для касових апаратів в деяких регіонах України продавці зможуть відправляти покупцям чеки на телефон або електронну адресу.

Наразі з окремих регіонів України надходить інформація щодо обмежених запасів стрічки для касових апаратів, що використовується для друку чеків.

До теми Міністерка економіки закликала бізнес відновлювати роботу

З урахуванням воєнного стану, у разі відсутності технічної можливості друку чеку, магазини чи інші суб’єкти господарювання можуть надсилати електронні чеки на наданий споживачем номер телефону чи адресу електронної пошти.

Крім того, можна показати на дисплеї програмного реєстратора QR-код чеку, щоб покупець міг його одразу зчитати та подивитися.

У Держпродспоживслужбі наголосили, що відповідно до вимог, чеки повинні містити обов’язкові реквізити, зокрема:

найменування суб’єкта господарювання та його адресу;

індивідуальний податковий номер платника ПДВ або податковий номер/серія та номер паспорта;

назву товару, його кількість та вартість;

позначення форми оплати (готівка, електронний платіжний засіб, у кредит);

загальну вартість придбаних товарів;

дату (день, місяць, рік) проведення розрахунків, тощо.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення Росії, українці стали менше користуватися послугами доставки поштою. Однак зараз знову почали робити онлайн-покупки. У "Новій пошті" розповіли, що обсяги перевезень знизилися у 20 разів.

Цікаво – Росія впала в рейтингу армій світу, а Україна піднялася: