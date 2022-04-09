Через нові санкції ЄС на кордоні у Білорусі утворилась черга зі сотень фур

Через війну проти України російські та білоруські вантажівки потрапили під нові обмеження ЄС. Через це на кордоні утворюються везичезні черги.

На виїзд очікують понад 2,4 тисячі фур. Про це повідомляє одне з провладних білоруських ЗМІ, посилаючись на державний прикордонний комітет.

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На кордоні з Латвією:

перед пунктом пропуску "Григорівщина" – понад 410 вантажівок,

понад 410 вантажівок, перед пунктом пропуску – "Урбани" – їх понад 200.

На кордоні з Литвою:

перед пунктом пропуску "Відзи" – понад 20 вантажівок;

понад 20 вантажівок; "Котлівка" – 320 фур;

"Кам'яний Лог" – понад 340;

"Беняконі" – понад 450,

"Привалка" – понад 330 фур.

На кордоні з Польщею:

перед "Берестовицею" – п онад 290 фур;

онад 290 фур; "Козловичі" – понад 100 вантажівок.

Що цьому передувало

Напередодні Євросоюз ввів нові обмеження для транспортних компаній з Росії та Білорусі. Це означає, що їм тепер не дозволено перевозити вантажі автомобільним транспортом в межах ЄС. Під заборону потрапили навіть транзитні перевезення. Проте є певні винятки для низки продуктів.

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