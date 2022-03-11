Через обстріл аеродрому в Луцьку є 2 загиблих

11 березня 2022 , 08:40
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Джерело:

телеграм Юрія Погуляйка

Юрій Погуляйко – голова Волинської ОВА – розповів, що по місту з російського бомбардувальника випустили 4 ракети. Це сталося близько 05:45 11 березня.

За словами Погуляйка, стріляли по об'єктах військового аеродрому. На жаль, загинули щонайменше 2 військових. 

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Окрім того, наразі відомо про 6 постраждалих. Рятувальники проводять розчистку завалів. 

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Автор: Мар'яна Бекало