Через обстріл нафтобази в Дубно низка поїздів прямуватимуть із затримкою

26 березня 2022 , 22:51
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Джерело:

Укрзалізниця

Вечері 26 березня російські війська завдали удару по місту Дубно, що у Рівненській області. Окупанти влучили у нафтобазу, спалахнула пожежа.

Через це низка пасажирських поїздів прямуватимуть із затримкою на безпечній відстані. Час затримки – до 2 годин, але можливі оперативні зміни.

До теми Росіяни завдали ракетного удару по нафтобазі у Дубно на Рівненщині

Які потяги можуть ходити з затримкою

Насамперед це стосується потягів:

  • Івано-Франківськ – Кременчук,
  • Львів – Полтава.

Зберігаємо спокій та їдемо далі,
– написали в Укрзалізниці.

Автор: Анастасія Кушпіт