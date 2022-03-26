Через обстріл нафтобази в Дубно низка поїздів прямуватимуть із затримкою
26 березня 2022 , 22:51Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
Вечері 26 березня російські війська завдали удару по місту Дубно, що у Рівненській області. Окупанти влучили у нафтобазу, спалахнула пожежа.
Через це низка пасажирських поїздів прямуватимуть із затримкою на безпечній відстані. Час затримки – до 2 годин, але можливі оперативні зміни.
До теми Росіяни завдали ракетного удару по нафтобазі у Дубно на Рівненщині
Які потяги можуть ходити з затримкою
Насамперед це стосується потягів:
- Івано-Франківськ – Кременчук,
- Львів – Полтава.
Зберігаємо спокій та їдемо далі,
– написали в Укрзалізниці.