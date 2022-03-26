Через обстріл нафтобази в Дубно низка поїздів прямуватимуть із затримкою

Вечері 26 березня російські війська завдали удару по місту Дубно, що у Рівненській області. Окупанти влучили у нафтобазу, спалахнула пожежа.

Через це низка пасажирських поїздів прямуватимуть із затримкою на безпечній відстані. Час затримки – до 2 годин, але можливі оперативні зміни.

До теми Росіяни завдали ракетного удару по нафтобазі у Дубно на Рівненщині

Які потяги можуть ходити з затримкою

Насамперед це стосується потягів:

Івано-Франківськ – Кременчук,

Львів – Полтава.

Зберігаємо спокій та їдемо далі,

– написали в Укрзалізниці.