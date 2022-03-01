Після обстрілів у Харкові під завалами шукають людей

Російські окупанти, попри обіцянку зберігати тишу на час переговорів, гатили по Харкову реактивною артилерією. Своєю ціллю росіяни обрали житлові масиви.

Ворог не зрадив своєму ницому та злочинному стилю порушувати обіцянки. Окупанти цілий день стріляли по Харкову, хоча запевняли, що на час переговорів все буде тихо.

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Люди під завалами

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через обстріл окупантів багато людей опинилися під завалами. Комунальні та рятівні команди роблять усе можливе та неможливе, аби врятувати їх, надати допомогу та перемістити у безпечне місце.

Зазначимо, що російські окупанти цілком свідомо навели реактивну артилерію на житлові будинки мирних мешканців. Ворог хотів нанести якомога більшої шкоди цивільному населенню.

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