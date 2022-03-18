Через обстріл у передмісті Запоріжжя загинув рятувальник Євген Донець

Під час ліквідації наслідків російського обстрілу 18 березня група запорізьких рятувальників потрапила під повторний обстріл. Один з рятувальників загинув, п'ятеро його колег отримали поранення.

Згідно з повідомленням ДСНС, вранці 18 березня рятувальники вирушили на ліквідацію пожежі в селі Наталівка, яка виникла внаслідок обстрілів російською армією.

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Під час гасіння загоряння ворог здійснив повторний обстріл в епіцентр займання. Рятувальники опинилися у смертельній небезпеці. На жаль, внаслідок вибуху загинув наш вогнеборець – старший пожежний 4 Державної пожежно-рятувальної частини Євген Донець,

– йдеться у повідомленні служби.

Отримали поранення та травми різного ступеня важкості ще п'ятеро співробітників ДСНС, які зараз перебувають у медичних закладах.

Побратими вогнеборця висловили слова співчуття рідним і близьким та додали, що у їхній пам'яті Євген завжди залишиться як гарний друг, чуйна і добра людина та професіонал пожежної справи.

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