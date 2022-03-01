Через обстріл телевежі у Києві можливі перебої у телебаченні

Російські окупанти під час обстрілу Києва поцілили у телевежу. Через обстріл телевежі можливі перебої у телебаченні.

Окупанти влучили снарядом у телевежу

В ОП заявили про попадання снаряду в апаратну мовника на телевежі. Повідомляється, що тимчасово може бути відсутнє мовлення по ТБ.

Дізнайтесь більше У Києві росіяни поцілили в телевежу

Найближчим часом буде ввімкнене резервне мовлення частини каналів. Унаслідок обстрілу в телецентрі "Олівець" повилітали шибки.

Закликаємо громадян не публікувати відео потрапляння снаряду в телевежу, адже це може допомогти окупантам!

Росія здійснює силову атаку на інфопростір України

Міністр культури та інформаційної політики України заявив, що ворог здійснює силову атаку на інформаційний простір України.

Він зазначив, що якщо приймачі українців не бачать сигнал, то актуальну інформацію можна отримати під час телевізійного марафону на ютубі та інших платформах.

Постраждалих немає

У Держспецзв'язку заявили, що внаслідок серії ударів постраждалих немає. Повідомляється, що концерн РРТ вживає заходів для відновлення мовлення у регіонах.

Там зазначили, що дивитися українське телебачення можна на регіональних Мультиплекс МХ-5. Українців закликали скористатися пошуком каналів на своєму телевізорі, щоб отримати доступ до регіональних каналів.

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