Через обстріл телевежі у Києві можливі перебої у телебаченні
Російські окупанти під час обстрілу Києва поцілили у телевежу. Через обстріл телевежі можливі перебої у телебаченні.
Окупанти влучили снарядом у телевежу
В ОП заявили про попадання снаряду в апаратну мовника на телевежі. Повідомляється, що тимчасово може бути відсутнє мовлення по ТБ.
Дізнайтесь більше У Києві росіяни поцілили в телевежу
Найближчим часом буде ввімкнене резервне мовлення частини каналів. Унаслідок обстрілу в телецентрі "Олівець" повилітали шибки.
Закликаємо громадян не публікувати відео потрапляння снаряду в телевежу, адже це може допомогти окупантам!
Росія здійснює силову атаку на інфопростір України
- Міністр культури та інформаційної політики України заявив, що ворог здійснює силову атаку на інформаційний простір України.
- Він зазначив, що якщо приймачі українців не бачать сигнал, то актуальну інформацію можна отримати під час телевізійного марафону на ютубі та інших платформах.
Постраждалих немає
У Держспецзв'язку заявили, що внаслідок серії ударів постраждалих немає. Повідомляється, що концерн РРТ вживає заходів для відновлення мовлення у регіонах.
Там зазначили, що дивитися українське телебачення можна на регіональних Мультиплекс МХ-5. Українців закликали скористатися пошуком каналів на своєму телевізорі, щоб отримати доступ до регіональних каналів.
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