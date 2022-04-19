Через обстріли на Донбасі сьогодні немає жодного гумкоридору

Гуманітарних коридорів для евакуації населення не буде 19 квітня. Причина – інтенсивні обстріли на Донбасі.

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

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Щодо Маріуполя – росіяни досі відмовляються надати коридор для виходу цивільних у напрямку Бердянська.

За словами Верещук, тривають складні перемовини про відкриття гуманітарних коридорів на Херсонщині та Харківщині.

Так само було й вчора

Напередодні, 18 квітня, влада теж вирішила не відкривати гуманітарні коридори. Російські окупанти продовжують порушувати гуманітарне право та не припиняють блокування й обстріли маршрутів.

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