Через обстріли на Донбасі сьогодні немає жодного гумкоридору
19 квітня 2022 , 09:20Читать новость на русском
Джерело:телеграм Ірини Верещук
Гуманітарних коридорів для евакуації населення не буде 19 квітня. Причина – інтенсивні обстріли на Донбасі.
Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.
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Щодо Маріуполя – росіяни досі відмовляються надати коридор для виходу цивільних у напрямку Бердянська.
За словами Верещук, тривають складні перемовини про відкриття гуманітарних коридорів на Херсонщині та Харківщині.
Так само було й вчора
Напередодні, 18 квітня, влада теж вирішила не відкривати гуманітарні коридори. Російські окупанти продовжують порушувати гуманітарне право та не припиняють блокування й обстріли маршрутів.