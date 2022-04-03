Через обстріли на Миколаївщині виникли 2 масштабні пожежі сухої трави
Джерело:ДСНС України
У ДСНС розповіли, що за 2 квітня в Миколаївській області рятувальники ліквідували 5 пожеж. 2 із них спричинили обстріли окупантів – через ворожі снаряди загорілося майже 10 гектарів сухої трави.
Пожежі виникли після ворожих обстрілів – неконтрольваний вогонь перейшов на поля з сухою травою та поглинув величезну територію.
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Масштабні пожежі вже ліквідували. Загалом горіло 9,4 гектара сухостою.
Через обстріли виникло дві пожежі сухої трави на відкритій території Галицинівської територіальної громади Миколаївського району. Загальна площа пожеж склала 9,4 га. До ліквідації залучались вогнеборці Галицинівського загону місцевої пожежної охорони,
– повідомили в ДСНС.
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