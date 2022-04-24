Через обстріли напередодні Великодня на Миколаївщині поранень зазнали 12 людей

24 квітня 2022 , 14:47
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм Ганни Замазєєвої

Перед Великоднем російські окупанти обстріляли Миколаївщину. Через це поранень зазнали 12 людей, з яких 2 – діти.

 Усі постраждалі зараз у лікарнях. Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

Зауважте На Луганщині обстрілами перебило газопровід і горіла трансформаторна підстанція

Усім постраждалим надають допомогу

Усім постраждалим унаслідок вчорашніх обстрілів зараз надають допомогу медики. Загалом зараз у лікарнях перебувають 198 мешканців Миколаївської області.

Окремо голова облради подякувала медикам, які сумлінно виконують свою роботу.

Велика подяка і шана нашим високопрофесійним лікарям, які 24/7 самовіддано рятують життя та здоров’я миколаївців,
– підкреслила Замазєєва.

До теми – росіяни обстрілюють Харків "Ураганами": дивіться відео

 

Автор: Іван Магуряк