Через обстріли в Охтирці загинули 6 людей, поранені – 55

Російські загарбники намагались взяти під свій контроль Охтирку, що на Сумщині. Через атаки на місто загинули цивільні люди.

Про це повідомив Охтирський міський голова Павло Кузьменко. Через обстріл 26 лютого по дитячому садочку загинула дитина, а інша перебуває у важкому стані.

До теми У Сумах через ворожий обстріл загинув цивільний

Чого потребує місто

Кузьменко розповів, що місцева ТЕЦ наразі відновила роботу після бомбардування. Проте кілька будинків відключили від теплопостачання. Мер додав, що попри зруйновані газогони витік газу припинили.

Жителів Охтирки просять про допомогу. Місто потребує паливо для комунальних автомобілів. Мовиться про бензин і газ.

Оборона Охтирки

Росія продовжує артилерійські обстріли по Охтирці. Проте завдяки Збройним силам України окупантам не вдається захопити місто. Радниця голови Сумської військової адміністрації Альона Бояринова запевнила, що Охтирка повністю підконтрольна Україні.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.