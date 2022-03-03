Через обстріли окупантів: у Василівському реабілітаційному центрі голодують тварини

Через обстріли з боку окупантів у Василівці Запорізької області у складній ситуації перебувають тварини місцевого реабілітаційного центру. На територію закладу влучили снаряди, а для хижаків бракує харчів.

Про це розповів директор Василівського реабілітаційного центру для тварин Олександр Пилишенко. За його словами, уся територія закладу вкрита уламками від снарядів окупантів.

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Тварини у безпеці, але голодують

Заклад сконструював міцні бункери, схожі на печери, у яких тварини перебували майже 4 дні, доки заклад потерпав від обстрілів. Снаряди окупантів падали у радіусі 200 – 300 метрів від реабілітаційного центру, і навіть ближче. За словами керівника закладу, є воронка у десяти метрах від вольєра з тиграми.

Деякі тварини не мали можливості вийти із зимівників і навіть не могли попити води. 3 березня, коли обстріли стихли, тварин випустили і напоїли. Однак досі є проблема з харчами, адже через бойові дії у Василівку неможливо було доставити продукти.

Ми у себе на фейсбук-сторінці зробили оголошення, що якщо хтось зможе нам допомогти, то ми придбаємо і заплатимо за м'ясо, на території Василівки,

– підкреслив директор центру.

Їжа для мавп, ведмедів та інших тварин, які харчуються овочами, фруктами, сухарями і крупами, була, однак і ці запаси закінчуються.

Як допомогти

Допомогти Васильківському реабілітаційному центру для тварин можна, сконтактувавши:

за телефоном 097 286 05 80 (директор реабілітаційного центру);

через сторінку HomeZoo Center.

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