Через обстріли окупантів зірвались 5 гумкоридорів

Для 5 населених пунктів не спрацювали гуманітарні коридори. Росіяни не дотримались своїх обіцянок.

Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

До теми Із 14 гумкоридорів спрацювали 9: евакуювали понад 5 тисяч людей

Окупанти не пропускають в Маріуполь

Маріуполь цілий день обстрілювали та бомбардували. Колона вантажівок та автобусів для людей, яка вирушила з Запоріжжя 12 березня, не просунулась за маршрутом черех тотальні обстріли. Наразі вона залишилась у Бердянську, але вранці 14 березня буде нова спроба.

У місах Попасна, Щастя та селищі Гірське, що на Луганщині, евакуацію теж зірвали через обстріли російських військ.

У місті Пологи Запорізької області коридор заблокували. Причина та сама.

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Дивіться відеозвернення Ірини Верещук: