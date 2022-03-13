Через обстріли окупантів зірвались 5 гумкоридорів
13 березня 2022 , 22:44Читать новость на русском
Для 5 населених пунктів не спрацювали гуманітарні коридори. Росіяни не дотримались своїх обіцянок.
Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.
До теми Із 14 гумкоридорів спрацювали 9: евакуювали понад 5 тисяч людей
Окупанти не пропускають в Маріуполь
Маріуполь цілий день обстрілювали та бомбардували. Колона вантажівок та автобусів для людей, яка вирушила з Запоріжжя 12 березня, не просунулась за маршрутом черех тотальні обстріли. Наразі вона залишилась у Бердянську, але вранці 14 березня буде нова спроба.
У місах Попасна, Щастя та селищі Гірське, що на Луганщині, евакуацію теж зірвали через обстріли російських військ.
У місті Пологи Запорізької області коридор заблокували. Причина та сама.
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Дивіться відеозвернення Ірини Верещук: