Через обстріли росіян пошкоджені вольєри левів, тигрів та ягуарів в екопарку Харкова

Російські військові продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру. Цього разу під ворожий обстріл потрапив Екопарк у Харкові. Тварин евакуювали до Харківсього зоопарку.

Зараз врятовані тварини знаходяться в безпеці. Таку інформацію повідомили на сторінці Харківської міської ради у фейсбук.

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Серед врятованих тварин є два леви, три тигри та три ягуари. Також до Харківського зоопарку привезли вцілілі вольєри для тварин.

Тварини, які постраждали від ворожих обстрілів / Фото Харківської міської ради

Заступниця директора Харківського зоопарку Карина Детюк розповіла, що врятовані тварини вже облаштовуються та отримують належну допомогу.

Вони оговтуються від пережитого стресу, отримують належну ветеринарну допомогу та харчування,

– зазначила вона.

Це вже не вперше тварин доводиться евакуйовувати з Екопарку. Раніше Харківський зоосад прийняв з Екопарку велику групу людиноподібних мавп – чотирьох орангутанів та десятьох шимпанзе.

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