Через обстріли в Рубіжному на Луганщині одна людина загинула, 4 – поранено
7 березня 2022 , 11:10Читать новость на русском
Джерело:Сергій Гайдай
У Рубіжному на Луганщині окупанти продовжили гатити по мирних районах. У результаті обстрілів 1 людина загинула та ще 4 жителів поранено.
Найінтенсивніше ворог обстрілював Попасну. Про наслідки обстрілів протягом доби 6 березня повідомив голова Луганської ОВА.
Зверніть увагу Росія вбиває цивільних: за ніч на Донеччині знову є поранені
Обстріли Рубіжного / Фото Сергія Гайдая
Увечері 6 березня окупанти почали гатити по Попасній. Там масово горіли будинки та ще одна будівля завалилася. З-під руїн рятувальники евакуювали 5 людей. У селі Комишуваха горіла квартира.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!