Через обстріли в Рубіжному на Луганщині одна людина загинула, 4 – поранено

7 березня 2022 , 11:10
Читать новость на русском

Джерело:

Сергій Гайдай

У Рубіжному на Луганщині окупанти продовжили гатити по мирних районах. У результаті обстрілів 1 людина загинула та ще 4 жителів поранено.

Найінтенсивніше ворог обстрілював Попасну. Про наслідки обстрілів протягом доби 6 березня повідомив голова Луганської ОВА. 

Зверніть увагу Росія вбиває цивільних: за ніч на Донеччині знову є поранені


Обстріли Рубіжного / Фото Сергія Гайдая

Увечері 6 березня окупанти почали гатити по Попасній. Там масово горіли будинки та ще одна будівля завалилася. З-під руїн рятувальники евакуювали 5 людей. У селі Комишуваха горіла квартира.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Автор: Марта Кушка