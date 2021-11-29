Через Омікрон уряд вводить ізоляцію при в'їзді громадян в Україну

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про запровадження обов'язкової ізоляції при в'їзді громадян в Україну. Все через стрімке поширення небезпечного штаму коронавірусу Омікрон.

За новими правилами українці, що перебували у країнах, де виявили коронавірус штаму Омікрон, мають пройти самоізоляцію після повернення в Україну.

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Вимога діятиме для мандрівників, які більш як 7 днів протягом останніх 14 днів перебували у:

Південно-Африканській Республіці,

Республіці Ботсвана,

Зімбабве,

Намібії,

Королівстві Лесото,

Королівстві Есватіні,

Республіці Мозамбік.

За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, надалі перелік країн можуть розширити.

Дослідження нового штаму тривають. Очікується, що більше інформації буде доступно найближчими тижнями. Вже зараз ми закликаємо наших громадян утриматися від поїздок до країн, де виявили новий штам,

– зазначив Ляшко.

А тих українці, які наразі перебувають на території зазначених країн, мають:

чітко дотримуватися протиепідемічних вимог,

невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів захворювання.

Що відомо про штам Омікрон

Новий варіант B.1.1.529 вперше зафіксували вчені з Імперського коледжу Лондона. Омікрон виділяється серед інших тим, що містить понад 50 мутацій.

Нині майже 3 чверті нових випадків COVID-19, зареєстрованих у Південній Африці, були ідентифіковані як штам Омікрон.

Останніми днями поширення нового варіанту зафіксували у Ботсвані, Німеччині, Чехії, Італії, Великій Британії, Нідерландах, Бельгії, Канаді, а також у Гонконгу та Ізраїлі.

Наразі невідомо, чи викликає коронавірус штаму Омікрон тяжчий перебіг хвороби. Перші випадки інфікування цим штамом були зафіксовані в молодих людей (студентів університетів), які, як правило, мають легший перебіг хвороби. Проте загальний рівень зараження у Південній Африці є підвищеним.

Зауважимо, що через штам Омікрон Велика Британія скликала екстрене засідання глав МОЗ "Великої сімки". В Єврокомісії чекають, поки буде з'ясовано, чи стійкий Омікрон до наявних вакцин. Якщо це підтвердиться, то виробникам дадуть 100 днів для адаптації власних препаратів.

Через штам Омікрон ВООЗ закликала країни світу до наступних дій: