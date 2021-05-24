Через падіння повітряної кулі фестиваль "Кубок Поділля" завершили раніше

Фестиваль повітроплавання "Кубок Поділля" у Кам'янці-Подільському мав завершитися ввечері 23 травня. Однак, через трагедію внаслідок падіння однієї з куль, польоти зупинили раніше.

Усі польоти скасували вдень 23 травня. Про це розповів президент федерації повітроплавання України В'ячеслав Гардашник.

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У зв'язку з подіями 22 травня, ми скасували польоти. Взагалі польоти ми продовжуватимемо, але будемо дотримуватися ще більших правил безпеки,

– заявив Гардашник.

За словами директора департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради Дмитра Назаренка, фестиваль призупиняють, коли трапляється "дещо несподіване". Зауважимо, мовиться про загибель людини.

"Звичайно, жахливий, прикрий інцидент", – сказав Назаренко.

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