Через паліїв сухостою вогонь знищив понад 12 гектарів території на Львівщині

З початком весни активізувалися палії сухостою і на Львівщині. Внаслідок цього на території області уже згоріли понад 12 гектарів території.

Про це у своєму телеграм-каналі розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький. Очільник наголосив на тому, що усе частіше пожежникам доводиться виїжджати саме на пожежі у полях.

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Закликав людей не бути варварами

Максим Козицький підкреслив, що через спалювання сухостою рятувальникам довелося гасити 88 пожеж по всій області.

Люди, не уподібнюйтесь до варварів! Тим, хто навіть у час війни не може втриматися від підпалювання трави, раджу дізнатися, які штрафи за це на вас чекають,

– наголосив він.

Зауважимо, що на Вінниччині надзвичайники станом на ранок 20 березня гасили 77 пожеж, викликаних палінням сухої трави. Загалом українці власноруч винищили 127 гектарів родючого ґрунту.

Ми ж нагадаємо, що за спалювання сухої трави передбачений як адміністративний штраф (від 3 до майже 7 тисяч гривень), так і кримінальна відповідальність. Вас же закликаємо не бути байдужими. Якщо бачите, що хтось палить траву або саму пожежу – набирайте 102 і 101 відповідно!

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