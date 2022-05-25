Через переповнені лікарні: поранених бойовиків Донбасу росіяни везуть аж до Ростова

Окупанти створили чіткі протоколи щодо пріоритетності надання медичної допомоги пораненим під час війни та цивільному населенню ОРДЛО. Першочергово лікарі намагаються врятувати кадрових військових російської армії.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, після поранених контрактників допомогу мають надавати терміновикам. Після них у градації важливості для російських генералів йдуть "кадрові" бойовики ОРДЛО, найманці приватних військових компаній та мобілізовані.

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Примусово відправлені на війну мешканці Донеччини та Луганщини фактично не мають шансів на виживання внаслідок серйозного поранення. Чи не єдиним варіантом залишитися живим для них є або втеча, або отримання такої травми, при якій можна надати допомогу самому собі.

До лікарень доїжджають лише одиниці

Згідно з інформацією від українських спецслужб, угруповання так званих "ДНР" та "ЛНР" зазнають на цій війні величезних втрат, адже цінність їх життя для росіян є нульовою. Більша кількість загиблих та поранених – лише у підрозділів мобілізованих на Донбасі, яких женуть у бій без техніки та подекуди зброї.

Поранених та загиблих серед "бригад" ОРДЛО трошки менше, але втрати все одно рахуються тисячами. При цьому бойовики створених Росією квазіреспублік на відміну від мобілізованих мають набагато краще забезпечення.

Велика смертність серед місцевих бойовиків обумовлюється тим, що у 99% випадків поранені не отримують взагалі жодної медичної допомоги.

"Трьохсоті" зпоміж проросійських угруповань у кращому випадку можуть розраховувати на те, що їх витягнуть з поля бою та завантажать до евакуаційних машин.

Надання кваліфікованої допомоги у лікарнях на непідконтрольній території України залежить від того, наскільки великим є навантаження на медиків.

Під час серйозних боєзіткнень у найближчі медичні заклади везуть саме росіян, аби у них було більше шансів вижити. Жителів Донбасу перевозять або у прикордонні з Росією міста, або взагалі тягнуть до Ростова. Втім, у країну-агресорку можуть везти лише "офіцерів" чи осіб, які є розпіареними пропагандою.

Через велику відстань між фронтом та тиловими лікарнями до умовних Шахтарська, Станиці Луганської чи Алчевська доїжджають живими лише одиниці.

Померлих просто викидають з машин на узбіччя

Ставлення росіян до поранених колаборантів-комбатантів бойовики ОРДЛО дуже жваво обговорюють між собою. За словами терористів, які воюють проти України з 2014-го, росіяни фактично вбили багатьох їх друзів.

Велику кількість поранених, що потребувала нескладних операцій, не приймали у прифронтових містах, через що чимало ідейних "ополченців" банально не доїхали до інших лікарень живими. Тіла загиблих при цьому просто викидали з машин на узбіччя – аби водії швидше могли повернутися для евакуації ще живих.

Проросійські терористи обурюються, що їх товаришів по зброї навіть не завезли до моргів. Зробили це окупанти буцімто через те, що по всій Луганщині та Донеччині морги переповнені, але насправді ці заклади приймають виключно росіян.

Командири тих підрозділів, які у зведеному війську займаються перевезенням трупів, нерідко сортують тіла на росіян та місцевих. Частину росіян ховають безпосередньо в ОРДЛО, іншу – везуть додому. А от рештки мешканців Донбасу рідним здебільшого не віддають. Окупанти бояться привозити до невеликих захоплених ними міст велику кількість тіл, аби не займатися ще й придушенням бунтів.