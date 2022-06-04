Через підозріле авто з головної площі Лондона евакуювали людей

4 червня 2022 , 15:06
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Джерело:

твітер поліції округу Вестмінстер

Британській поліції довелося ненадовго евакуювала всіх людей з лондонської Трафальгарської площі. Все через те, що там помітили підозріле авто, яке згодом забрали.

Машина стояла на площі, недалеко від місця, де ввечері відбудуться урочистості з нагоди платинового ювілею королеви Єлизавети.

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Згодом, після повідомлень про підозрілий транспортний засіб, поліція заявила, що тепер площа безпечна.

"Все було з’ясовано, і після того, як поліція вжила заходів, у нас більше немає занепокоєння. Це не було пов'язано з тероризмом", – йдеться в повідомленні поліції.

На знімках з місця події видно, як синій автомобіль забирають на кузові поліцейської вантажівки після того, як офіцери обстежували площу більше двох годин.


Підозріле авто забрали з головної площі Лондона / Фото з соцмереж

Прес-секретар поліції повідомив, що раніше в цьому районі проводилися численні перевірки до концерту. Адже ще з четверга, 2 червня, у Лондоні стартували масштабні урочистості з нагоди "платинового ювілею" королеви Єлизавети ІІ. Привітати Її Величність прийшли тисячі британців.

Яким буде концерт до ювілею Єлизавети ІІ

  • На честь 70-річчя коронації Єлизавети ІІ у Великій Британії запроваджені чотириденні вихідні – з 2 по 5 червня. Якщо грандіозний військовий парад Trooping the Colour відгримів у центрі Лондона в четвер, то в суботу відбудеться музичний концерт Platinum Party At The Palace.
  • Велика сцена буде встановлена біля Букінгемського палацу – у центрі Королівського саду перед меморіалом Вікторії.
  • Перед більш ніж 22-тисячною аудиторією виступлять гітарист Queen Браян Мей, Адам Ламберт, Андреа Бочеллі, Аліша Кіз, Duran Duran, Елтон Джон, Даяна Росс, Род Стюарт і навіть Сем Райдер з Євробачення-2022.
  • Додамо, що подружжя принца Гаррі та Меган Маркл хоч і відійшло від королівських обов'язків, але не могло пропустити урочистості до 70-річчя коронації Єлизавети ІІ. Однак на балконі Букінгемського палацу пари не було, вони залишилися поза камерами.

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Автор: Марія Бондар