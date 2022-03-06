Через "Південний вокзал" з Харкова щодня виїжджають близько 30 тисяч людей
6 березня 2022 , 10:24Читать новость на русском
Росіяни від початку війни безжально бомблять Харків. Через "Південний вокзал" з міста щодня виїжджають близько 30 тисяч людей.
Влада чекає "зелених коридорів", аби вивезти більше жителів. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Важливо У Маріуполі з 12:00 розпочинається евакуація мирного населення
Крім того, "коридори" потрібні, аби завезти людям гуманітарну допомогу.