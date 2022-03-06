Через "Південний вокзал" з Харкова щодня виїжджають близько 30 тисяч людей

6 березня 2022 , 10:24
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Росіяни від початку війни безжально бомблять Харків. Через "Південний вокзал" з міста щодня виїжджають близько 30 тисяч людей.

Влада чекає "зелених коридорів", аби вивезти більше жителів. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Крім того, "коридори" потрібні, аби завезти людям гуманітарну допомогу.

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Автор: Ольга Музика