Через постійні вибухи із захопленого Херсона виїхали близько 15% людей, з сіл – кожен 5 житель

На Херсонщині постійно тривають сильні вибухи та гради на околицях міста. Через це багато людей евакуювалися. Відомо, що з окупованого Херсона змогли виїхати 15% людей.

Цю інформацію 24 канал отримав із зведення обласних військових адміністрацій для Офісу Президента.

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За попередніми даними, з самого окупованого Херсона вже виїхали 15% мешканців. А з окупованих сіл області теж евакуювалися близько 20% людей – практично кожний п’ятий житель.

Ситуація в області стає все критичнішою через системні вибухи та гради. Інформацію щодо постраждалих людей та обсягів руйнувань встановити наразі неможливо.

Додамо, що на Херсонщині немає офіційних зелених коридорів, зокрема окупанти не пускають гуманітарні вантажі. За словами волонтерів, півтора місяця в області немає жодного постачання медикаментів, люди просто помирають.

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