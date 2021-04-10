Через потепління: у Карпатах існує небезпека

На вихідних 10 – 11 квітня у Карпатах існує загроза сходження лавин. Вона пов'язана із значним підвищенням температури повітря.

Рятувальники закликають людей бути особливо обережними. Адже на вихідних рівень сніголавинної небезпеки становитиме 3 рівень загрози.

Цікаво В морі біля Одеси пронісся смерч: цікаві відео очевидців

Зауважимо, загроза існуватиме на високогір'ї Закарпатської області.

Яка ситуація на горі Піп Іван

Зранку 10 квітня на карпатській вершині Піп Іван Чорногірський – ясно та сонячно. Вітер західний із швидкістю 5 – 6 метрів на секунду. Станом на 7 годину ранку температура повітря становила -8 градусів.

До речі, напередодні там було холодніше. Стовпчик термометра опускався до -11 градусів.

У Карпатах лютувала зима у квітні

Впродовж тижня рятувальники систематично попереджали про сніголавинну небезпеку через інтенсивний приріст снігового покриву.

У гірському селі Верхній Яловець Чернівецької області 8 квітня зафіксували -17 градусів, а напередодні там випав сніг.