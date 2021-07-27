Вогонь знищив три автомобілі: пожежа біля Медуніверситету у Львові – відео

27 липня 2021 , 10:48
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Джерело:

ДСНС Львівщини

На Пекарській біля Медуніверситету у Львові виникла пожежа. Як наслідок, згоріли три авто та одне пошкодилось. Вогонь ще міг поширитись на будівлю. Ніхто з людей не постраждав.

Пожежа трапилась 27 липня о 5 ранку. Повідомляють, що займання виникло на відкритій території. Наразі поліція встановлює причини займання.

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Деталі пожежі

  • Рятувальникам повідомили про пожежу двох автомобілів.
  • Коли працівники ДСНС прибули, то горіли вже 3 легковики і вогонь поширювався на позашляховик.
  • Рятувальники локалізували пожежу о 05:24, а ліквідували її о 05:36.
  • Внаслідок цього повністю згоріли три авто: УАЗ 3962, Chevrolet Aveo та Ford Tourneo Connect. Також пошкодився салон в одному позашляховику.
  • Щоб знищити пожежу залучили 15 працівників ДСНС та 3 спецтехніки.

Біля медуніверситету у Львові виникла пожежа: дивіться відео

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Автор: Олег Терещенко