Через масштабні пожежі на заході США Нью-Йорк затягнуло димом: фото

Небо у Нью-Йорку затягнуло димом. 20 липня дим дійшов до міста із західних штатів та Канади, де зараз вирують масштабні лісові пожежі.

Як повідомив старший метеоролог Accuweather Карл Еріксон, клуби диму вже було видно над районом Великих озер. Він попередив, що туман добереться у до самого Нью-Йорка.

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Подробиці від експерта

"Замість звичайного сонячного дня ​з блакитним небом, ймовірно, буде молочно-туманний вид на небо. Ввечері через дим може бути кілька гарних заходів сонця", – пояснив він.

Полум'я десятків лісових пожеж спалює метри землі, а хмари диму створюють небезпечні повітряні умови в сусідніх штатах. Проте жителям Нью-Йорка про якість повітря турбуватися не варто.

Це не у поверхні. Це дуже високо в атмосфері, десь на висоті 10 – 20 тисяч футів (від 3 до 6 кілометрів – 24 канал),

– підкреслив Еріксон.

За даними Accuweather, очікується, що до 21 липня через цей район пройде холодний фронт з північного заходу, який очистить велику частину атмосфери вже кінця тижня.



Нью-Йорк затягує димом / Фото Getty images



Туман над Нью-Йорком – наслідок пожеж на заході США / Фото Getty images



Переживати за якість повітря не варто / Фото Getty images

Лісові пожежі у США: коротко