Через пожежу у будинку престарілих у Кривому Розі відкрили кримінальну справу
24 липня 2021 , 13:44Читать новость на русском
Джерело:поліція Дніпропетровської області
У Кривому Розі вночі 24 липня горів приватний будинок для літніх людей. Інцидентом вже зацікавилися правоохоронці.
Поліція розпочала перевірки
На місці пожежі, крім рятувальників, працювали також правоохоронці. Наразі вони встановлюють причини загоряння.
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Кримінальне провадження відкрили за статтею про порушення встановлених законом вимог пожежної безпеки.
Що відомо про пожежу
- Інцидент трапився о 03:06 у 3-поверховому будинку на вулиці Залізній.
- Вогонь розповсюдився з господарчої кімнати на першому поверсі.
- Загалом у пансіонаті перебувало 22 літніх людей та 3 осіб медичного персоналу. Усіх евакуювали.
- На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
- Вогонь повністю погасили о 04:20. Відомо, що він знищив старе домашнє майно на площі 16 квадратних метрів.
Через пожежу у будинку престарілих відкрили кримінальну справу
Через це влада ініціювала масштабні перевірки по всій Україні.