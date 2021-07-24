Через пожежу у будинку престарілих у Кривому Розі відкрили кримінальну справу

24 липня 2021 , 13:44
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Джерело:

поліція Дніпропетровської області

У Кривому Розі вночі 24 липня горів приватний будинок для літніх людей. Інцидентом вже зацікавилися правоохоронці.

Поліція розпочала перевірки

На місці пожежі, крім рятувальників, працювали також правоохоронці. Наразі вони встановлюють причини загоряння.

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Кримінальне провадження відкрили за статтею про порушення встановлених законом вимог пожежної безпеки.

Що відомо про пожежу 

  • Інцидент трапився о 03:06 у 3-поверховому будинку на вулиці Залізній.
  • Вогонь розповсюдився з господарчої кімнати на першому поверсі.
  • Загалом у пансіонаті перебувало 22 літніх людей та 3 осіб медичного персоналу. Усіх евакуювали.
  • На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
  • Вогонь повністю погасили о 04:20. Відомо, що він знищив старе домашнє майно на площі 16 квадратних метрів.


Через пожежу у будинку престарілих відкрили кримінальну справу

Зверніть увагу! У січні 2021 року трапилася пожежа у будинку престарілих "Золотий час" в Харкові. Тоді внаслідок трагедії загинуло 16 людей. Офіційна причина –  недотримання правил пожежної безпеки
, був увімкнений обігрівач.

Через це влада ініціювала масштабні перевірки по всій Україні.
Автор: Софія Мінджоса