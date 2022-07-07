Через продаж довідок про інвалідність: на Донбасі окупанти мобілізовуватимуть пацієнтів лікарень

російські окупанти планують проводити рейди по всіх медичних закладах на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Під час візитів до поліклінік та лікарень "поліцейські" та "працівники військкоматів" роздаватимуть повістки пацієнтам та лікарям-чоловікам.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, російські окупанти звернули свою увагу на те, що на вулицях Донецька, Луганська та інших підконтрольних ним міст з'явилося чимало чоловіків, яких не можна мобілізовувати. Численним патрулям дедалі частіше показують довідки про інвалідність.

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І хоча на вулицях так званих "ДНР" та "ЛНР" людей з інвалідністю все одно саджають в автобуси та відвозять на війну, в ОРДЛО вирішили посилити боротьбу з ухилянням від мобілізації.

Терористи хочуть монополізувати "бізнес"

Насправді ж головною проблемою для терористів та окупантів є зовсім не те, що цивільні ніяк не хочуть воювати та намагаються в будь-який спосіб уникнути мобілізації.

Місцевих бойовиків непокоїть здебільшого те, що різноманітні схеми отримання групи інвалідності чи броні створюють конкуренцію для їхнього "бізнесу" – продажу життя та можливості не йти на війну "гарматним м'ясом".

Фактично з початку оголошення тотальної мобілізації у "республіках" з'явилося багато людей, які пропонують кожному бажаючому або безперешкодний виїзд до Росії, або забезпечення "броні". Звісно ж, такі послуги коштують чимало грошей (від 500 до 2500 доларів), а надають їх у більшості випадків без якихось гарантій.

Всі патрулі з "військкомами" весь час мобілізовують людей із бронню, хворих та людей з інвалідністю лише з однією метою: аби показати, що всі "посередники" в цьому "бізнесі" не є надійними, але за гроші можна відкупитися від участі у війні безпосередньо у військкоматах чи прямо на вулиці.

Так само бойовикам заважає й нова схема, яку віднедавна створили лікарі. Йдеться про продаж документів, які свідчать про наявність у людини групи інвалідності.

Через суттєве збільшення кількості "осіб з фізичними вадами" на окупованих територіях бойовики й вирішили провести рейди у медичних закладах та встановити монополію на "бізнес".

Впродовж кількох тижнів терористичні патрулі відловлюватимуть мобілізованих не тільки на вулицях, але й у лікарнях та поліклініках. Представники так званих "ДНР" та "ЛНР" хочуть показово мобілізовувати пацієнтів медичних закладів, а також лікарів, які не погодяться віддавати їм частину коштів за фейкову довідку про інвалідність. При цьому осіб, які вже мають такі довідки, у переважній більшості випадків наразі на фронт не відправляють.

На Донбасі посилили примусову мобілізацію

Фактично ж рейди по лікарнях є реакцією на спроби населення ухилитися від служби у російському війську, які почастішали через чергове посилення заходів з мобілізації на Донеччині та Луганщині.

Збільшення випадків затримань чоловіків та моментального відправлення їх на передову пов'язане не тільки з нестачею "гарматного м'яса", але й із бажанням бойовиків збагатитися. Станом на 6 липня вартість довідки про інвалідність у квазіреспубліках коштує від 1000 до 2500 доларів. За виїзд з охоплених війною регіонів чоловікам доводиться платити від 1500 доларів.

Гроші за перетин кордону між окупованими частинами Донбасу та Росією отримують так звані "прикордонники", а питаннями з документами, які дозволяють не потрапляти під мобілізацію, займаються безпосередньо терористи "ДНР" та "ЛНР".