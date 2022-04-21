Через ракетні удари на Дніпропетровщині постраждали 5 людей

Росія у четвер, 21 квітня, завдала 3 ракетних удари по Дніпропетровщині. Постраждали 5 людей.

Валентин Різниченко – голова Дніпропетровської ОВА – заявив, що внаслідок ракетних ударів постраждали двоє чоловіків та троє жінок.

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Уточнення по сьогоднішніх "прильотах". Через ракетні удари по залізниці постраждали п’ятеро людей двоє чоловіків та троє жінок. Всі у лікарні,

– наголосив Різниченко.

Ракетні удари по Дніпропетровщині

Вдень 21 квітня росіяни гатили по залізничній інфраструктурі.

Окупанти пошкодили залізничне полотно і контактна мережа.

Наразі невідомо, чи можна буде відновити рух.

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