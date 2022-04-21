Через ракетні удари на Дніпропетровщині постраждали 5 людей

21 квітня 2022 , 21:17
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Джерело:

телеграм Валентина Різниченка

Росія у четвер, 21 квітня, завдала 3 ракетних удари по Дніпропетровщині. Постраждали 5 людей.

Валентин Різниченко – голова Дніпропетровської ОВА – заявив, що внаслідок ракетних ударів постраждали двоє чоловіків та троє жінок.

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Уточнення по сьогоднішніх "прильотах". Через ракетні удари по залізниці постраждали п’ятеро людей  двоє чоловіків та троє жінок. Всі у лікарні,
– наголосив Різниченко.

Ракетні удари по Дніпропетровщині

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Автор: Мар'яна Бекало