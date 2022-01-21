Через Росію: Іспанія відправляє військові кораблі в Чорне море

Іспанія скерувала військові кораблі в Чорне моря для підтримки сил НАТО. Усе через нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Про те, що Мадрид вирішив відправити військові кораблі у Чорне море, видання повідомляє з посиланням на слова іспанської міністерки оборони Маргарити Роблес.

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Іспанія відправляє кораблі в Чорне море

Росія не може вказувати жодній країні, що їй робити, тому НАТО берегтиме і захищатиме суверенітет будь-якої країни, яка може або хоче приєднатися до Альянсу,

– заявила Роблес.

У зв'язку з цим до Чорного моря відправили іспанські військові кораблі. Вони візьмуть участь у навчаннях НАТО. Судна Blas de Lezo і Meteoro вже в дорозі та прибудуть у пункт призначення протягом 3 – 4 днів.

Мадрид також розглядає можливість відправки винищувачів до Болгарії.

Нагадаємо, днями міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес та держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили скоординовану відповідь на загрозу Україні зі сторони Росії.

До Чорного моря прямує канадський фрегат

Канадський фрегат "Монреаль" вирушив до вод Чорного моря. Там він братиме участь в операції з метою підтримки дій НАТО.

Корабель вийшов із військово-морської бази в Галіфаксі. Після прибуття до Європи фрегат увійде до складу Другої постійної військово-морської групи Альянсу.

У Королівських ВМС Канади повідомили, що закордонна місія корабля триватиме 6 місяців.

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