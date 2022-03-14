Окупанти завдали авіаудару на Рівненщині та пошкодили місцеву телевізійну вежу. Через це наразі не працює теле- та радіомовлення.

Два авіаудари трапилися близько 5 ранку 14 березня. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

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"Внаслідок авіаудару пошкоджено телевізійну вежу на Рівненщині. Через руйнування телевежі поки не працює теле- та радіомовлення. Ми зробимо все можливе і залежне від нас для якнайшвидшого відновлення роботи Т2 і радіо", – написав Коваль.

Де слідкувати за новинами

Через руйнування телевежі на Рівненщині не працює теле- та радіомовлення. Тому Віталій Коваль поділився джерелами, де можна слідкувати за новинанами в області.

Слідкуйте за офіційними новинами в youtube – онлайн-трансляція "Єдині новини" на сторінках українських та місцевих телеканалів. Зокрема, можна дивитися пряму трансляцію на 24 каналі.

Встановіть онлайн-додаток "Радіодім". Він є в App Store, Google Play та App Gallery. Тобто можливий для встановлення на більшості мобільних телефонів. Працює без тарифікації мобільного оператора! Або ж користуйтеся іншими онлайн-радіо.

За можливості - використовуйте медіасервіси для перегляду телебачення і прослуховування аудіо, такі як Megogo, oll.tv, sweet.tv, Divan TV та інші. Вони працюють.

Супутникове телебачення та кабельні мережі також працюють: "Тріолан", "Ланет", "Воля" тощо.

Додамо, що мер Рівного Олександр Третяк вважає, що окупанти ставлять за ціль позбавити людей зв'язку у будь-якому вигляді.

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