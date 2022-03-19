Через шалені втрати ворог може розпочати відкриту мобілізацію, – Генштаб ЗСУ

У Росії – значні втрати особового складу на українській території. Через це ворог може оголосити загальну мобілізацію, аби вступити у виснажливу війну. У Генштабі ЗСУ не виключають і провокацій.

У Генштабі ЗСУ кажуть, що військово-політичне керівництво Росії може піти на зміни до чинного законодавства. Відкрита мобілізація потрібна ворогу, аби продовжити затяжну війну.

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Можуть здійснити провокації на території Росії

Аби якось виправдати мобілізацію, окупанти можуть здійснити якусь провокацію на власній території – із загибеллю мирного населення. Так росіяни вже робили – перед другою кампанією у Чечні. Це дозволить владі агресора оголосити воєнний стан.

До Росії продовжують привозити загиблих

З території України продовжують доправляти загиблих та поранених військовослужбовців. У ворога – великі проблеми з логістикою і забезпеченням підрозділів. Через це відповідно – дуже низький морально-психологічний стан особового складу. Значно зросла кількість дезертирів.

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