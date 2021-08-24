Через скарги угорців на Закарпатті: Сійярто побідкався Лаврову через Україну

24 серпня 2021 , 17:48
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Джерело:

24 канал

Очільник угорського МЗС Петер Сійярто під час свого візиту до Москви посипав звинувачення у бік України. Він стверджує, що Україна нібито порушує угоди щодо угорців на Закарпатті.

Таку заяву угорський урядовець зробив 24 серпня. За підсумками свого візиту до Росії він дав спільний брифінг з тамтешнім міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Раніше Лавров заявив, що Зеленський розпалює міжнаціональний конфлікт

Сійярто запевнив, що Угорщина завжди підтримувала суверенітет України. Мовляв, щодо цього позиція його держави однозначна й ніколи не перебувала під питанням. "Але водночас ми вважаємо, що не можна порушувати інтереси національних етнічних меншин. Ми також бачимо, що Україна порушує багато угод", – заявив угорець. 

Що заявили в угорському МЗС

Посадовець поскаржився, що Україна начебто ущемляє угорців на Закарпатті у праві навчатися рідною мовою. А також додав,  що у 2015 році в Україні діяв закон, який давав можливість угорській меншині навчатися рідною мовою. 

Ми бачимо, що у Закарпатській області все більше й більше конфліктів та інцидентів. Там порушується право на навчання рідною мовою,
– наголосив Сійярто. 

Міністр закордонних справ Угорщини зазначив, що вже звертався до української сторони через це. Проте наразі, за його словами, відповідної реакції на ці заклики не було.

Попередні заяви Сійярто

  • Наприкінці червня під час дебатів у ПАРЄ глава угорського МЗС закликав надати право угорським мешинами використовувати свою мову у всіх сферах. Мовиться й про державне управління.
  • Тоді ж міністр закордонних справ поскаржився й на український "Миротворець". Мовляв, угорським політикам, які туди потрапили (серед них є і сам Сійярто), загрожує помста.
Автор: Ірина Буртик