Через складну ситуацію в енергосистемі: в кількох регіонах України 1 жовтня діятимуть графіки

У середу, 30 вересня, ситуація в українській енергосистемі суттєво погіршилася. Так, подекуди запровадили графіки відключення світла на 1 жовтня.

Про це повідомляє Укренерго.

Що відомо про відключення в Україні 1 жовтня?

Енергетики зазначають, що внаслідок ускладнення ситуації в енергосистемі в окремих регіонах будуть застосовуватися заходи обмеження споживання світла. Зокрема, йдеться про таке:

08:00 – 21:00 – графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу;

08:00 – 11:00 і 16:00 – 21:00 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом 0,5 черги).

В Укренерго підкреслили, що запровадження обмежень – це наслідки російських атак на енергооб'єкти. При цьому, ситуація може змінюватися.

Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально,

– закликали енергетики.



Повідомлення про обмеження електроенергії / Укренерго

Слід нагадати, що перед цим повідомлялося про введення відключень у Києві та на Київщині, а також у Житомирській, Чернігівській та Сумській областях.

До того ж, зранку російські військові вдарили по Трипільській ТЕС. Унаслідок атаки на станції було пошкоджено генеруюче обладнання.