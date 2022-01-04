Через смертельну ДТП: ДБР повідомило про підозру поліцейському з Чернігівщини
Джерело:ДБР
Слідчі ДБР Києва повідомили про підозру старшому інспектору Менського відділу поліції в Чернігівській області. Чоловікові інкримінують скоєння смертельної ДТП.
Пресслужба ДБР повідомила, що у серпні 2021 року правоохоронець у стані сильного алкогольного сп'яніння сів за кермо. Разом з товаришем вони поверталися додому після святкування Дня міста.
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ДТП сталася поблизу села Рогізки Крюківського району. За даними слідства, правоохоронець не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та врізався у дерево.
Товариш поліцейського сидів на передньому сидінні. Від численних травм чоловік пішов з життя. Правоохоронця, який перебував за кермом, госпіталізували до Чернігівської міської лікарні. Тест показав, що у його крові було 1,17 проміле алкоголю.
Правоохоронця звільнили з поліції. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
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