Через смертельну ДТП: ДБР повідомило про підозру поліцейському з Чернігівщини

4 січня 2022 , 18:26
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Джерело:

ДБР

Слідчі ДБР Києва повідомили про підозру старшому інспектору Менського відділу поліції в Чернігівській області. Чоловікові інкримінують скоєння смертельної ДТП.

Пресслужба ДБР повідомила, що у серпні 2021 року правоохоронець у стані сильного алкогольного сп'яніння сів за кермо. Разом з товаришем вони поверталися додому після святкування Дня міста.

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ДТП сталася поблизу села Рогізки Крюківського району. За даними слідства, правоохоронець не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та врізався у дерево.

Товариш поліцейського сидів на передньому сидінні. Від численних травм чоловік пішов з життя. Правоохоронця, який перебував за кермом, госпіталізували до Чернігівської міської лікарні. Тест показав, що у його крові було 1,17 проміле алкоголю.

Правоохоронця звільнили з поліції. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. 

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Автор: Мар'яна Бекало