Через снігопад на Прикарпатті швидка не змогла виїхати з лікарні: відео

Снігопади накрили низку областей України, зокрема й Івано-Франківську. Через сильні опади з Долинської центральної районної лікарні не могла виїхати швидка.

Таку інформацію повідомили у фейсбуці. Очевидці обурені, адже карета швидкої допомоги не могла виїхати протягом близько 30 хвилин.

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Про інцидент розповіли місцеві

Відповідне відео у соціальній мережі опублікував долинчанин Андрій Григоришин. Він розповів, що інцидент трапився 3 грудня о 8:10, й іронічно додав, що "зима прийшла несподівано". У коментарях до допису місцеві мешканці звинувачують в тому, що таке сталося, місцеву владу та комунальні служби.

Як швидка намагається виїхати у Долині: дивіться відео

Україну накрили снігопади

Синоптики попередили, що 3 грудня Україну накриє негода, прогнозують сильний сніг і хуртовини. Опади можуть призвести й до ожеледиці на дорогах. У Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях прогнозують також налипання мокрого снігу. Рятувальники застерегли, що погодні умови можуть ускладнити рух транспорту на дорогах. Українців закликали бути якомога обережнішими на вулиці.

Також у ДСНС попередили, що у Карпатах може статися сходження лавин Тож мандрівникам радять залишатися вдома. Але якщо таки наважилися йти в гору, то дотримуватися усіх правил безпеки під час походу. Крім цього, важливо об'єктивно оцінювати власні сили та фізичний стан.