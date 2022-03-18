Через суттєве скорочення людських ресурсів Росія проводить приховану мобілізацію

Українські захисники продовжують успішно ліквідовувати як техніку, так і особовий склад загарбників. У зв'язку з суттєвим скороченням людських ресурсів Росія проводить приховану мобілізацію.

У Генеральному штабі Збройних Сил України наголосили, що противник суттєво вичерпав людські ресурси. Йдеться про безповоротні та санітарні втрати, завдані підрозділами ЗСУ, випадки самокаліцтва з метою ухилення від участі у бойових діях та психогенні втрати.

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Росія проводить приховану мобілізацію

Аби хоч якось підтягнути сили, командування збройних сил Росії вимушено вдається до крайніх заходів у питаннях комплектування особовим складом.

Росіяни проводять приховану мобілізацію, залучають так званих "добровольців", строковиків та курсантів,

– зазначили у Генштабі.

Крім того, держава-агресорка намагається поповнити лави своєї армії найманцями із Сирії.

Нагадаємо, раніше про те, що в Росії приховано проводять мобілізацію, повідомив і член комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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