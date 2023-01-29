Відповідь на теракт біля синагоги: Ізраїль збільшить кількість дозволів на зброю
Джерело:Reuters
В Ізраїлі два дні поспіль один за одним відбулися теракти. Спершу в Єрусалимі біля синагоги чоловік відкрив вогонь по людях, які виходили після вечірньої п'ятничної молитви. А на наступний день стрілянина відбулася в археологічному парку "Місто Давида".
Після першої ж трагедії в Ізраїлі пообіцяли збільшити кількість дозволів на зброю для цивільних осіб. Про це 28 січня повідомив прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху, який пообіцяв дати "сильну, швидку та точну" відповідь на теракт.
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Збільшення кількості дозволів є виправданим
Таке рішення Кабінет міністрів прийняв задля того, щоб цивільні громадяни мали можливість захищатися від вуличних атак.
Ми не прагнемо до ескалації, але ми готові до будь-якого сценарію,
– підкреслив Нетаньяху.
Також думками про необхідність збільшення дозволів на зброю поділився ультраправий міністр національної безпеки Ітамар Бен-Ґвір. Він заявив, що наполягатиме на такому рішенні, адже збільшення кількості дозволів на носіння та використання зброї є цілком виправданим.
"Я хочу, щоб зброя була на вулицях. Я хочу, щоб ізраїльські громадяни могли себе захистити", – сказав він.
Що відомо про теракт біля синагоги
Ввечері 27 січня близько 20:15 чоловік відкрив вогонь по людях, які виходили з синагоги після вечірньої п'ятничної молитви. Після злочину він намагався втекти на автомобілі, але правоохоронцям вдалося його ліквідувати.
Цей теракт став найбільшим за кількістю жертв у Єрусалимі з 2008 року, а однією з його жертв була українка.
Припускають, що нападник, який був мешканцем східної частини Єрусалима, був членом ХАМАСа. Це палестинський ісламістський рух, який Ізраїль визнав терористичним. Зазначимо, що ця організація заборонена у США, Канаді, Великій Британії, Євросоюзі, Японії, а також Йорданії та Єгипті. Однак, за даними Reuters, жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за стрілянину.
Батько стрілка, 21-річного палестинця Хайре Алкама, натомість повідомив, що його син не був пов'язаний з бойовиками.
Внаслідок теракту в Ізраїлі вирішили арештувати 42 підозрюваних, зокрема, членів родини стрілка. Нетаньяху заявив, що кабінет міністрів вирішив запровадити санкції проти сімей нападників.
Теракт у археологічному парку "Місто Давида": коротко
- 28 січня у Єрусалимі відбувся ще один теракт. Тоді стрілянину відкрили в археологічному парку "Місто Давида".
- Внаслідок неї постраждали 22-річний та 45-річний чоловіки. Деякі ЗМІ повідомляють, що це батько й син.
- Правоохоронцям вдалося нейтралізувати й цього стрілка, однак поліція Ізраїлю не уточнила, застрелений нападник чи поранений. Як попередньо з'ясувалося, йому всього 13 років.