Відповідь на теракт біля синагоги: Ізраїль збільшить кількість дозволів на зброю

В Ізраїлі два дні поспіль один за одним відбулися теракти. Спершу в Єрусалимі біля синагоги чоловік відкрив вогонь по людях, які виходили після вечірньої п'ятничної молитви. А на наступний день стрілянина відбулася в археологічному парку "Місто Давида".

Після першої ж трагедії в Ізраїлі пообіцяли збільшити кількість дозволів на зброю для цивільних осіб. Про це 28 січня повідомив прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху, який пообіцяв дати "сильну, швидку та точну" відповідь на теракт.

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Збільшення кількості дозволів є виправданим

Таке рішення Кабінет міністрів прийняв задля того, щоб цивільні громадяни мали можливість захищатися від вуличних атак.

Ми не прагнемо до ескалації, але ми готові до будь-якого сценарію,

– підкреслив Нетаньяху.

Також думками про необхідність збільшення дозволів на зброю поділився ультраправий міністр національної безпеки Ітамар Бен-Ґвір. Він заявив, що наполягатиме на такому рішенні, адже збільшення кількості дозволів на носіння та використання зброї є цілком виправданим.

"Я хочу, щоб зброя була на вулицях. Я хочу, щоб ізраїльські громадяни могли себе захистити", – сказав він.

Що відомо про теракт біля синагоги

Ввечері 27 січня близько 20:15 чоловік відкрив вогонь по людях, які виходили з синагоги після вечірньої п'ятничної молитви. Після злочину він намагався втекти на автомобілі, але правоохоронцям вдалося його ліквідувати.

Цей теракт став найбільшим за кількістю жертв у Єрусалимі з 2008 року, а однією з його жертв була українка.

Припускають, що нападник, який був мешканцем східної частини Єрусалима, був членом ХАМАСа. Це палестинський ісламістський рух, який Ізраїль визнав терористичним. Зазначимо, що ця організація заборонена у США, Канаді, Великій Британії, Євросоюзі, Японії, а також Йорданії та Єгипті. Однак, за даними Reuters, жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за стрілянину.

Батько стрілка, 21-річного палестинця Хайре Алкама, натомість повідомив, що його син не був пов'язаний з бойовиками.

Внаслідок теракту в Ізраїлі вирішили арештувати 42 підозрюваних, зокрема, членів родини стрілка. Нетаньяху заявив, що кабінет міністрів вирішив запровадити санкції проти сімей нападників.

Теракт у археологічному парку "Місто Давида": коротко