Через тиждень у Дії можна буде реєструвати інформацію про зруйноване майно, – Шмигаль
Денис Шмигаль повідомив, що вже через тиждень в Дії можна буде реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване росіянами майно. Кожен зможе залишити заявку на відшкодування.
Відповідну інформацію про можливість українців інформувати про зруйноване загарбниками майно у своєму зверненні повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише 24 канал.
Читайте також Зруйновані ворогом об'єкти ми відновимо за рік – два, – Кубраков
У Дії можна буде повідомляти про зруйноване майно
Приблизно вже за тиждень в додатку "Дія" ми починаємо реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно громадян України,
– заявив Шмигаль.
За словами глави уряду, кожен, хто залишився без даху над головою, кожен, чий дім чи квартиру знищили росіяни, зможе залишити заявку на відшкодування в Дії.
До слова, прем'єр-міністр також повідомив, що в Україні вже створили Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. Як тільки війна завершиться, розпочнеться відновлення всього, що зруйнував ворог.
Звернення Дениса Шмигаля: дивіться відео
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!