У яку лотерею кожного дня грає російський флот

Рано чи пізно це станеться й український водний дрон таки потопить російський корабель. От саме потопить з димом та пожежею, з загиблими та вибухом, щоб на рейді якогось Севастополя це знімало пів міста з відповідними закадровими коментарями. Це питання часу.

Як українським дронам вдається підбиратися так близько до ворога

Але це не просто. На відео по "Котову" та "Бикову" бачимо, що на морі може бути неспокійно, і дрони не можуть так швидко підпливти до російських кораблів.

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Формально наш дрон – це всього лише маленький моторний катер у відкритому морі проти великих кораблів з власною артилерією зі стабілізатором та купою кулеметів.

Тобто "росіянин" міг би розстрілювати такі дрони пачками зі штатного озброєння, якби вони йшли один за одним з певним інтервалом. Наразі воно десь так і відбувається, тому росіяни ще відбиваються. Однак є одне "але". Іноді вони можуть просто "провтикати" підхід таких дронів до корабля, і тоді ти – "Оленегорський горняк".

Навіть якщо бачити, звідки йде дрон, і чекати на нього, то далі теж не все так просто. Навіть ці формально невдалі атаки на "Биков" та "Котов" завершились тим, що дрони підійшли близько до кораблів. Можливо, щось там подряпали вибухами.

Попри роботу штатної артилерії, попри роботу вахти на кораблі, дронам вдається підпливати близько.

У травні у випадку судна зв'язку "Іван Хурс" дрон дійшов до самого борту, але, мабуть, не вибухнув. Тут нам просто не пощастило, хоча море було спокійне. Ще було більш менш темно.

Далі в червні вже засвітла росіянам вдалось відбити атаку на розвідувальний корабель "Приазов'я". Тут і море було спокійне, і було вже світло, тому нашим вдалось швидко підійти до кораблів, але і росіянам вдалось спокійно розстріляти катери.

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Так, окрім корабельних гармат росіяни виставляють вахту, розставляють кулемети та працюють з "Калашів". Захочеш жити – будеш кидатись і офіцерськими кортиками у дрон. Питання помилки тут, в гіршому випадку, втрата корабля, тому в хід йде все. Поки це начебто працює.

Інша справа, що це не завжди допомагає. І точно не завжди допоможе. Якщо корабель ще так-сяк може відбитись, то якесь допоміжне судно без штатної артилерії може не встигнути відпрацювати по дрону з наспіх приварених кулеметів та "Калашів". А якщо їх буде багато, то взагалі без шансів.

Інша справа, що потопити "Биков" з ракетами та гелікоптером – це краща ціль ніж якийсь гідрографічний катер. Хоча... Якщо дронів буде багато і вдається відстежити якийсь заблукалий танкер забезпечення флоту чи рятувальне судно, то це теж мішень.

Ну і тактика. У кораблів теж є мертві зони, теж є слабкі місця, куди влучити дошкульніше. Десь не зможе спрацювати штатна артилерія, а по рухомій цілі у відкритому морі зі звичайного кулемета ще треба вміти влучити.

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Зрештою, якщо атака відбувається вночі, спокійна вода допомагає швидко дістатись до борта, дрони зграєю встигають одночасно підтягнутись до "росіянина", вишукуватись до атаки та йдуть з різних боків з невеликим інтервалом – то тут просто лотерея. Або повезе, або ні. Поки що росіянам дуже-дуже щастить, але так буде не завжди. Ось "Горняку" не пощастило.

Лотерея для російського флоту

З іншого боку кожен вихід у море за такої постійної дронової небезпеки перетворюється на лотерею. Ну от завтра вирішить командування українських дронів топити всі допоміжні судна, і як рятуватись? Так чи інакше, але якісь буксири чи танкери атаку не відіб'ють. Або якщо українські дрони перейдуть на полювання на малі кораблі та катери (поки що полюємо на велику здобич) – там теж фізично не буде чим відбитись.

З іншого боку будь-який "Котов" виходить в море як на останній бій. Це знають всі на ньому. Сьогодні відбились від дрона, а завтра таки прилетить в бік. Ось десь в морі перестріли "Самум" – спробували атакувати. Поки що не вийшло.

Можна звичайно взагалі припустити, що конструкція дрона теж може зазнавати змін. А якщо встановити на дрон якийсь "вундервафельний джавелін" (знаю-знаю, технічна конспірологія, але ж...), який з тих же сотень метрів, на які росіяни підпускають дрон, буде гатити в рубку росіян? Що тоді? Це ми ще не пірнали під воду. Це ще десяток дронів не йшло в координовану атаку проти малого ракетного корабля тощо.

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Зараз ціна питання – хто буде контролювати Чорне море після війни.

Усі це чудово розуміють. Десь в російському адміралтействі аналізують атаку та наварюють додаткові кулеметні точки на бортах. Десь в українських мілітарних гаражах аналізують кожну атаку і думають, як зробити так, щоб "росіянам" перестало щастити.

Потоплений дронами "росіянин" на рейді Севастополя – це питання часу. Це розуміють всі.