Через вибухи на "Мачулищах" пошкоджений військово-транспортний літак Росії, – BYPOL

Уранці 26 лютого на білоруському аеродромі "Мачулищі" пролунали 2 вибухи. Унаслідок цього пошкоджений російський військово-транспортний літак.

У районі аеродрому помітили чимало поліцейських та патрульних, які перевіряли усі автомобілі. Вочевидь, вибухи не на жарт перелякали режим Лукашенка.

Нагадаємо Біля білоруської авіабази "Мачулищі", звідки злітають російські МіГ-31, чули вибухи

Військовий літак Росії, вочевидь, долітався

До Білорусі часто прилітають російські військово-транспортні літаки які чи то привозять техніку, чи забирають її, але попередніх повідомлень про прибуття літака до "Мачулищ" не було, тож можна припустити, що це повітряне судно перебувало там довший час.

Цікаво, що за даними білоруських моніторингових каналів, під роздачу разом з літаком потрапила й снігоочисна техніка. Поки що деталей вибухів немає, як і немає даних про те, наскільки пошкоджений літак. Однак білоруські моніторингові групи обіцяють надати згодом більше даних про вибухи та наслідки.

Варто відзначити, що тривалий час саме з цього аеродрому злітали російські МіГ-31к, які буквально кошмарили Україну своїми тренувальними польотами, адже ці літаки є носіями гіперзвукових ракет "Кинжал", які не може збивати українська ППО, тому коли ці літаки піднімають у повітря, тривога лунає по всій країні.

Однак останніми днями такі тривоги оголошують тільки через активність МіГ-31К на російських аеродромах. Чи є ще ці літаки на білоруських аеродромах – невідомо.

Невдалий день для російської авіації

26 лютого – не найкращий день для російської авіації узагалі. Крім пошкодження військово-транспортного літака на "Мачулищах", ймовірно, Росія ще втратила штурмовик Су-25.

Російські телеграм-канали повідомляють, що російський літак упав через спалах двигуна. Пілот катапультувався і вижив. Однак місце події невідоме, а російське міноборони ніяк не коментує цю подію.

Цікаво, що якщо це правда, то це вже другий Су-25, який, так би мовити, самоліквідувався, за тиждень.