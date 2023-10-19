По 500 доларів зі студента: в УЖНУ спалахнув масштабний корупційний скандал

В Ужгороді спалахнув масштабний корупційний скандал. Затримали завідувача кафедри військової підготовки Ужгородського національного університету Василя Олійника.

Вдалося встановити, що чоловік організував корупційну схему у стінах вищого навчального закладу. За відстутність на заняття він брав зі студентів гроші. Сума коливалася від 300 до 500 доларів. Загалом за семестр він "заробляв" приблизно 15 тсияч доларів.

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Інший скандал спалахнув у Хусті

Тим часом у Хусті спалахнув скандал за участі завідувача кафедри соціальної роботи Карпатського інституту підприємництва «Україна» Івана Шинкара

Він налагодив системний механізм вимагання та отримання неправомірної вигоди за фіктивне оформлення на навчання осіб призовного віку, що дало підставу на відстрочку від проходження військової служби,

– мовиться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Віктор Микита – голова Закарпатської ОВА відреагував на скандал. Він заявив, що Україна має перемогти окупантів на фронті та корупціонерів – у глибині країни. Микита також подякував сектору оборони за ефективну роботу.