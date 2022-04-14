Через війну в Україні мільйони людей з інвалідністю – в зоні ризику, – ООН

Комітет з прав людини ООН повідомив, що через війну в Україні у зоні ризику опинились 2,7 мільйона людей з інвалідністю. Вони у своїх будинках та медзакладах – немов у пастці.

Про це мовиться в офіційній заяві Комітету. В ООН висловили жаль з приводу агресії Росії, незважаючи на постійні заклики до припинення вогню.

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Доля багатьох людей з інвалідністю – невідома

Комітет глибоко стурбований тим, що доля людей з інвалідністю в Україні багато в чому невідома. Постійно надходять повідомлення про те, що багато людей з обмеженими можливостями, включаючи дітей, перебувають у пастці або залишаються у своїх будинках, інтернатних закладах та дитбудинках,

– мовиться в заяві.

Люди з обмеженими можливостями не мають доступу до необхідних ліків, їжі, води, предметів гігієни та санітарних умов. При цьому, вони не володіють інформацією, що відбувається та кого можна просити про допомогу.

Небагато людей з інвалідністю стали переселенцями

У Комітеті з прав людини ООН наголосили, що жінки з обмеженими можливостями можуть стати жертвами сексуального насильства. Лише небагатьом людям з інвалідністю вдалось переїхати у безпечні зони України або виїхати за кордон.

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В ООН вимагають вживати всіх необхідних заходів, аби для забезпечити захист людей з інвалідністю під час воєнних дій. Передусім Комітет закликає Росію припинити бойові дії та поважати норми міжнародного права.