Через війну в Україні загинули 186 дітей
12 квітня 2022 , 08:38Читать новость на русском
Джерело:Офіс генпрокурора
Унаслідок жорстокої війни, яку Росія розпочала в Україні, постраждали понад 530 дітей. З них 186 – загинули.
Станом на ранок 12 квітня кількість дітей, які зазнали поранень становить понад 344 особи. Найбільше постраждалих є у Донецькій області – 113.
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Підрахунки не є остаточними, адже триває робота зі встановлення інформації про загиблих на тимчасово окупованих територіях.
У яких областях найбільше постраждалих дітей
- у Київській – 99,
- Харківській – 76,
- Чернігівській – 54,
- Миколаївській – 40,
- Луганській – 36,
- Херсонській – 36,
- Запорізькій – 22,
- Києві – 16,
- Сумській – 16,
- Житомирській – 15.
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