Через війну в Україні загинули 186 дітей

12 квітня 2022 , 08:38
Читать новость на русском

Джерело:

Офіс генпрокурора

Унаслідок жорстокої війни, яку Росія розпочала в Україні, постраждали понад 530 дітей. З них 186 – загинули.

Станом на ранок 12 квітня кількість дітей, які зазнали поранень становить понад 344 особи. Найбільше постраждалих є у Донецькій області – 113.

До теми Кислиця на засіданні ООН зачитав щемливий лист хлопчика до померлої матері

Підрахунки не є остаточними, адже триває робота зі встановлення інформації про загиблих на тимчасово окупованих територіях. 

У яких областях найбільше постраждалих дітей

  • у Київській – 99,
  • Харківській – 76,
  • Чернігівській – 54,
  • Миколаївській – 40,
  • Луганській – 36,
  • Херсонській – 36,
  • Запорізькій – 22,
  • Києві – 16,
  • Сумській – 16,
  • Житомирській – 15.

До теми дивіться відео: внаслідок хіматаки росіян у Маріуполі є постраждалі: відео

 

Автор: Софія Мінджоса