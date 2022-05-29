Через війну виплати для деяких переселенців скасують

З травня в Україні скасують виплати певним категоріям українців, які є внутрішньо переміщеними особами. Виплати отримуватимуть тільки ті переселенці, які проживають в зоні проведення бойових дій, і вони не можуть повернутися додому.

Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна в ефірі загальноукраїнського інформаційного марафону, передає 24 канал.

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Таким чином виплати отримуватимуть ті переселенці, які:

проживають в зоні проведення бойових дій, і вони не можуть повернутися додому.

мають пошкоджені будинки.

Дуже багато людей, які два місяці перебували в наших безпечних регіонах, повертаються додому, повертаються до роботи, за що ми їх дякуємо. Так от, таким людям виплати будуть припинятися з травня,

– повідомила міністерка.

Оформити допомогу можна через додаток "Дія"

Крім цього, одноразову допомогу можуть також отримати особи, які евакуюються із районів проведення бойових дій. Такі виплати проводить "Укрзалізниця". А також одноразову допомогу від місцевої влади отримують особи, які проживають в деокупованих регіонах.

Міністерство цифрової трансформації відновило комплексну послугу для внутрішньо переміщених осіб у "Дії". Відтепер українці знову можуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи і соціальні виплати для себе та своїх дітей онлайн.

Слід зауважити, що перелік таких громад затверджує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій за погодження Міністерства оборони України. Актуальний перелік можна знайти за посиланням.

Допомога на проживання для цих категорій внутрішньо переміщених осіб надається у наступних розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей – 3 000 гривень;

для інших осіб – 2 000 гривень.

Українці повертаються додому

Радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів розповів, що за час цієї активної фази війни, з України виїхало понад 7,6 мільйона українців, а повернулись – 4,8 мільйона. Це дуже хороший показник, який нівелює той ризик, про який всі так активно говорили, мовляв – українці вже не повернуться додому.

За словами радника Монастирського, в столиці знову затори, знову важко припаркувати авто у центрі міста – повернення людей дуже відчувається. Навіть, якщо взяти до уваги Харків – близько тижня його не обстрілювати і харків'яни за цей час так само масово повертались до міста.

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